За сутки COVID-19 подтвердили у 8 детей, - Минздрав

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Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса в Киеве

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8 новых случаев заболевания коронавирусом среди детей.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус_инфо", который создали в Минздраве.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 новых случаев заболевания COVID-19 среди детей", - говорится в сообщении.

Всего, по данным Минздрава, в учреждения здравоохранения с заболеваниями коронавирусом госпитализировали 91 человека.

При этом за сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Киеве, Черновицкой, Львовской и Кировоградской областях, а в целом больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве (300), Черновицкой области (302), Ивано-Франковской области (218) и Тернопольской области (169).

Люди от 30 лет составляют 82% от всех зарегистрированных больных с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Среди умерших в поло-возрастной структуре преобладали женщины (54%) от 50 лет.

К тому же, умершие от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировано 1892 случаи коронавирусной болезни COVID-19.

Тем временем стало известно, что во Львовской области третий человек умер от COVID-19.