live
Новости » События Читати новину українською

За шесть месяцев 2020 года НАПК разоблачило более двух тысяч коррупционеров

Фото из открытых источников

Чаще всего в реестр коррупционеров попадали сотрудники Нацполиции и ГУИС

За первые шесть месяцев 2020 года в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, внесено 2 018 человек. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Согласно сообщению, из этого количества 429 лиц, совершивших уголовные правонарушения, 1532 привлечены к административной ответственности и 57 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как отмечается, чаще всего в реестр попадают работники (бывшие работники) Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) и Национальной полиции.

Новости по теме: НАПК начало проверку деклараций Шмыгаля и Степанова

Так, в Реестр коррупционеров попало 102 работника Государственной уголовно-исполнительной службы: 

  • 2 работники привлечены к уголовной ответственности. Оба – за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. За званиями это рядовой и сержант внутренней службы.
  • 99 работников привлечены к административной ответственности за несвоевременное непредставление декларации.
  • 1 работник привлечен к дисциплинарной ответственности. Ему объявлен выговор за несвоевременное представление декларации.

Новости по теме: НАПК начало проверку деклараций Зеленского и Порошенко

Кроме этого, списки реестра пополнили 175 сотрудников Национальной полиции, из них:

  • 12 работников органов Национальной полиции привлечены к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения. 
  • 156 работников органов Национальной полиции привлечено к административной ответственности за несвоевременное представление декларации.
  • за несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии привлечено 1 полицейского.
  • 7 полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, в НАПК отметили, что по сравнению с предыдущим годом в этом году количество привлеченных к ответственности и внесенных в реестр сотрудников Национальной полиции и работников Государственной уголовно-исполнительной службы снизилось на 33% в полицейских и на 11% у работников ГУИС.

Новости по теме: СМИ раскрыли коррупционную схему вокруг больниц "Укрзализныци"

Напомним, недавно основатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин забыл вовремя подать электронную декларацию об имущественном состоянии и теперь, вероятно, попадет в реестр лиц, которые совершили связанные с коррупцией правонарушения

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

СБУ усилила меры безопасности в Киеве после событий в Луцке В Харьковской области задержали группировку криминального авторитета "Князя" СБУ разоблачила экс-директора предприятия "Укроборонпрома" на растрате 5 млн грн госзаказа В Украине интернет-провайдер пытался вмешаться в систему связи воинской части
Loading...

программы канала ZIK

Захват автобуса в Луцке. Нападение на депутатов | Ток-шоу
Ситуация в Луцке - теракт или спектакль? Преступники в законе | Инсайды недели с Влащенко | 24.07.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Михаил Погребинский | Ток-шоу
Волна минирований. Закон о языке. Искусство агитации | Ток-шоу
События в Луцке и Полтаве. Дорога к миру. Языковой вопрос | Ток-шоу