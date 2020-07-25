За шесть месяцев 2020 года НАПК разоблачило более двух тысяч коррупционеров

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Чаще всего в реестр коррупционеров попадали сотрудники Нацполиции и ГУИС

За первые шесть месяцев 2020 года в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, внесено 2 018 человек. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно сообщению, из этого количества 429 лиц, совершивших уголовные правонарушения, 1532 привлечены к административной ответственности и 57 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как отмечается, чаще всего в реестр попадают работники (бывшие работники) Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) и Национальной полиции.

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Так, в Реестр коррупционеров попало 102 работника Государственной уголовно-исполнительной службы:

2 работники привлечены к уголовной ответственности. Оба – за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. За званиями это рядовой и сержант внутренней службы.

99 работников привлечены к административной ответственности за несвоевременное непредставление декларации.

1 работник привлечен к дисциплинарной ответственности. Ему объявлен выговор за несвоевременное представление декларации.

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Кроме этого, списки реестра пополнили 175 сотрудников Национальной полиции, из них:

12 работников органов Национальной полиции привлечены к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения.

156 работников органов Национальной полиции привлечено к административной ответственности за несвоевременное представление декларации.

за несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии привлечено 1 полицейского.

7 полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, в НАПК отметили, что по сравнению с предыдущим годом в этом году количество привлеченных к ответственности и внесенных в реестр сотрудников Национальной полиции и работников Государственной уголовно-исполнительной службы снизилось на 33% в полицейских и на 11% у работников ГУИС.

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Напомним, недавно основатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин забыл вовремя подать электронную декларацию об имущественном состоянии и теперь, вероятно, попадет в реестр лиц, которые совершили связанные с коррупцией правонарушения.