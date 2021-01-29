live
Новости » События Читати новину українською

За прошедшие сутки НВФ трижды открывали огонь возле Водяного и Катериновки, - ООС

Фото из открытых источников

Боевых потерь среди украинских защитников нет

За прошедшие сутки, 28 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, незаконные вооруженные формирования открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Новости по теме: На Донбассе украинские спецслужбы задержали разведчика "Л/ДНР"

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", неподалеку Катериновки противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы НВФ украинские военные открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. 

С начала текущих суток, 29 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Новости по теме: СБУ сообщила о подозрении начальнику "Службы пограничной охраны МГБ ДНР"

Напомним, накануне Служба безопасности Украины объявила в розыск одного из главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" по прозвищу Абхаз.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Ток-шоу "19", – полное видео Ток-шоу "Мы все – украинцы", – полное видео Ток-шоу "19", – полное видео Ток-шоу "19", – полное видео
Loading...

программы канала ZIK

Вопрос Донбасса. Завышенные тарифы. Языковой вопрос в Украине | Мы все - украинцы | 28.01.21
Налоговый майдан. Тарифная политика. Языковой вопрос.
Николай Азаров | Тарифы. Должность для Витренко. Митинг Фопов |
Назначения Витренко не будет. Книги о ЛГБТ для школьников. Языковые баталии | Ток-шоу
Владимир Литвин | Ток-шоу
Языковые конфликты. Судьба Витренко. Образовательная программа | Ток-шоу