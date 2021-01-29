За прошедшие сутки НВФ трижды открывали огонь возле Водяного и Катериновки, - ООС

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Боевых потерь среди украинских защитников нет

За прошедшие сутки, 28 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, незаконные вооруженные формирования открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", неподалеку Катериновки противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы НВФ украинские военные открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 29 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины объявила в розыск одного из главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" по прозвищу Абхаз.