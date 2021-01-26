За прошедшие сутки НВФ семь раз обстреляли украинские позиции, один военный ранен, - ООС

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Украинские защитники открывали ответный огонь

За прошедшие сутки, 25 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Пивденного незаконные вооруженные формирования дважды открывали огонь из оружия различных видов – минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Хутор Вольный НВФ вели огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов получил ранение один украинский воин. Военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Тарамчука противник дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Водяного, что на Приазовье и Павлополя НВФ использовали против наших защитников стрелковое оружие, а неподалеку Водяного – еще и подствольный гранатомет.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 26 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос деоккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей следует рассматривать отдельно.