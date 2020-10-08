За прошедшие сутки НВФ нарушили режим тишины у Водяного, - ООС

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В результате обстрела никто не пострадал

За прошедшие сутки, 7 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности ОТУ "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником стрелкового оружия. На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

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Как отмечается, с начала текущих суток, 8 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

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Напомним, во вторник, 6 октября, состоялась встреча хорватских чиновников и политиков из Украины во главе с вице-премьером Алексеем Резниковым. На ней политики Хорватии высказали мнение, что Украина должна провести амнистию на Донбассе в рамках его мирной реинтеграции.