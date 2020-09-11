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За прошедшие сутки НВФ на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции возле Шумов и Золотого, - ООС

Фото из открытых источников

Ранее представители НВФ предоставили гарантии безопасности возле Шумов

За прошедшие сутки, 10 сентября, представители незаконных вооруженных формирований три раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Об этом сообщает штаб ООС. 

Согласно сообщению, противник обстрелял из стрелкового оружия позиции украинских войск неподалеку Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности. Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия НВФ были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.

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Также два обстрела зафиксированы на участке фронта вблизи Золотого. Сначала противник применил трассирующую пулю для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских военных из стрелкового оружия.

Как отмечается, украинская сторона оружие в ответ не применяла. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 11 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

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Напомним, накануне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) Леонид Кравчук заявил, что инспекцию украинских позиций вблизи Шумов, которую запланировали на 10 сентября, на Донбассе перенесли, поскольку представители "ДНР" выдвинули новые требования, о которых речь не шла на переговорах. 

После отмены инспекции в Шумах Донецкой области украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) инициировала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности.

Впоследствии представители незаконных вооруженных формирований завили, что в срыве инспекции позиций ООС в Шумах Донецкой области должна украинская сторона. 

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