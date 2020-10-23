За прошедшие сутки НВФ на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, - ООС

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В очередной раз было зафиксировано использование беспилотника

За прошедшие сутки, 22 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано пять нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, стрелковое оружие незаконные вооруженные формирования применили вблизи населенного пункта Артема и дважды – неподалеку Шумов. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Новолуганского, задействовав на этом участке автоматический станковый гранатомет. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Как отмечается, еще одно нарушение достигнутых договоренностей задокументировано на Приазовье. В вечернее время суток вблизи населенного пункта Широкино зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер". Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника был подавлен.

С начала текущих суток, 23 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не знает, сколько денег нужно для восстановления Донбасса.