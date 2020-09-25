За прошедшие сутки НВФ на Донбассе один раз нарушили перемирие, - ООС

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Потерь среди украинских военных нет

На протяжении прошлых суток, 24 сентября, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины один раз нарушили договоренности о перемирии. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, осуществив выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону наших позиций вблизи Каменки.

Как отмечается, выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники ответный огонь не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 25 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, никаких нарушений со стороны НВФ не зафиксировано.

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Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе достижения мира на Донбассе Украина не реагирует на шантаж, но пытается поддерживать шаткий диалог.