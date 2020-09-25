live
Новости » События Читати новину українською

За прошедшие сутки НВФ на Донбассе один раз нарушили перемирие, - ООС

Фото из открытых источников

Потерь среди украинских военных нет

На протяжении прошлых суток, 24 сентября, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины один раз нарушили договоренности о перемирии. Об этом сообщает штаб ООС

Согласно сообщению, режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, осуществив выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону наших позиций вблизи Каменки.

Новости по теме: В "Слуге народа" будут инициировать внеочередные местные выборы на подконтрольных территориях Донбасса

Как отмечается, выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники ответный огонь не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 25 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, никаких нарушений со стороны НВФ не зафиксировано. 

Новости по теме: Вывод НВФ и возвращение контроля Украины над границей: Зеленский о мире на Донбассе

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе достижения мира на Донбассе Украина не реагирует на шантаж, но пытается поддерживать шаткий диалог.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Журналист Кацман: Каждое слово и действие "слуги народа" Третьяковой угрожает социальной структуре страны Журналист Кацман: Почти половина населения Украины находится за чертой бедности – и за это должен кто-то ответить! Журналист Кацман: Наличие американских биолабораторий на территории Украины нарушает Конституцию Журналист Кацман: Госбюджет на следующий год – это "51-й оттенок серого" такого же серого правительства Шмыгаля
Loading...

программы канала ZIK

Геннадий Москаль | Ток-шоу
Неоправданные зарплаты чиновников. Проект бюджета-2021. Заседание ООН | Детали дня | 23.09.20
Большая прачечная. Как зарабатывают деньги на борьбе с коррупцией в Украине |
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Рынок земли в Украине. Языковые изменения.Работа мечты | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу