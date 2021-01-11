За прошедшие сутки НВФ на Донбассе дважды нарушили "режим тишины" возле Авдеевки и Водяного, - ООС

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Украинские военные предоставили противнику адекватный ответ

За прошедшие сутки, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", незаконные вооруженные формирования открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета неподалеку от Авдеевки.

Вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье, НВФ вели огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

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Как отмечается, о фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. В ответ на обстрелы НВФ наши воины дали противнику адекватный ответ. Среди украинских защитников боевых потерь нет.

С начала текущих суток, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Напомним, ранее вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников заявил, что в правительстве предлагают учесть некоторые документы ОРДЛО до освобождения Донбасса.