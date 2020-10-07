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За прошедшие сутки НВФ на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, - ООС

Фото из открытых источников

Сегодня обстрелов противника на зафиксировано

За прошедшие сутки, 6 октября, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины дважды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает штаб ООС

Согласно сообщению, в районе ответственности ТУ "Восток" противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи Зайцево, а из стрелкового оружия – близ Водяного.

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Поскольку выстрелы противника были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.

Как отмечается, с начала текущих суток, 7 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. 

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Напомним, недавно президент Владимир Зеленский отметил, что выборы на неподконтрольных территориях Донбасса проводить нельзя, поскольку Украина не сможет контролировать этот процесс.

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