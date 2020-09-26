За прошедшие сутки НВФ на Донбассе дважды нарушили перемирие, - ООС

Фото из открытых источников

Потерь среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 25 сентября, представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, накануне на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. Однако два факта нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ зафиксировано вблизи Авдеевки.

Как отмечается, на этом участке противник дважды в течение суток открывал огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

От начала текущих суток, 26 сентября, на участках ответственности украинских подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Напомним, накануне заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что вести войну одновременно в Крыму и на Донбассе, даже законно возвращая свои земли, Украина не потянет