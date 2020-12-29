За прошедшие сутки НВФ 13 раз нарушили "режим тишины", ранен один украинский военный, - ООС

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О нарушении тишины были уведомлены представители ОБСЕ

За прошедшие сутки, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе населенного пункта Водяное, на Приазовье, НВФ неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня противник применил беспилотный летательный аппарат, использование которого, после пересечения линии разграничения, остановили наши средства РЭБ.

Неподалеку Южного НВФ также открывали огонь из минометов, однако уже 82-го калибра. Кроме них, применили и крупнокалиберные пулеметы. Огневую активность НВФ были замечены и неподалеку Марьинки и Авдеевки, где противник несколько раз вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем.

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Рядом со Светлодарском противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, возле Новоалександровки – ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Чермалыка противник также применил стрелковое оружие. В результате огня противника один наш воин получил ранение. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение и ему оказана квалифицированная помощь врачей. О нарушении режима прекращения огня НВФ было сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток, 29 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в Украине рассматривают введение миротворцев на Донбасс как один из вариантов реализации Минских соглашений, однако при этом мандат такой миссии должен быть согласован сторонами переговоров.