За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня, один военный ранен, - ООС

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Украинский военный получил огнестрельное осколочное ранение

За прошедшие сутки, 3 ноября, со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе зафиксированы шесть нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку от Водяного противник применил ручной противотанковый гранатомет, а на окраине Авдеевки – подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

В районе Марьинки противник открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенного пункта Гнутово. На этом участке противник применял стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет.

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В районе оперативно-тактической группировки "Север" огонь из автоматического станкового гранатомета НВФ открывали недалеко от населенного пункта Новолуганское.

Как отмечается, в результате обстрела противника один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

С начала текущих суток, 4 ноября, в полосах ответственности украинских бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

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Напомним, недавно глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) Леонид Кравчук заявил, что, по его мнению, у президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.