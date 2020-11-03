За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали два обстрела НВФ, - ООС

Фото из открытых источников

Боевых потерь и ранений не было

За прошедшие сутки, 2 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе населенного пункта Шумы противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку от Старогнатовки – подствольный гранатомет. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов противника не было.

Как отмечается, с начала текущих суток, 3 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций не зафиксировано.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) Леонид Кравчук заявил, что, по его мнению, у президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.