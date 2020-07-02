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За прошедшие сутки на Донбассе снова ранили украинского военного, - ООС

Противник использовал запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Фото с открытых источников

За прошедшие сутки, 1 июля, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает штаб ООС

Согласно сообщению, утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Орехово противник применил против украинских защитников автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом направлении, но уже возле Травневого, НВФ активизировались после обеда, использовав при этом гранатометы различных систем и пулеметы.

Недалеко от населенного пункта Пески, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник дважды применял против украинских воинов запрещенные Минскими договоренностями 120-ти мм минометы и автоматические станковые гранатометы.

Тоже из минометов, но уже 82-го калибра, противник обстрелял и защитников Авдеевки, кроме них НВФ использовали еще и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как отмечается, за минувшие сутки в результате обстрелов противника один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

Напомним, накануне в Тернополе попрощались с погибшим бойцом 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Иваном Дедюхом

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