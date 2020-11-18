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За прошедшие сутки на Донбассе дважды прогремели обстрелы со стороны НВФ, - ООС

Фото из открытых источников

Боевых потерь и ранений среди украинских военных не зафиксировано

За прошедшие сутки, 17 ноября, на востоке Украины зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС

Согласно сообщению, вблизи Новотроицкого противник открыл огонь, применив ручной противотанковый гранатомет, а в районе Шумов – автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Как отмечается, с начала текущих суток, 18 ноября, нарушений "режима тишины" на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

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Напомним, во вторник, 17 ноября, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Джоэл Лион и заместитель Посла Йоав Быстрицки открыли обновленные источники чистой питьевой воды для поселков Зайцево и Кодема Бахмутского района Донбасса.

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