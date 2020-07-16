За последние полгода СБУ предупредила три теракта, - Баканов
Также задержали четырех человек, которые занимались подготовкой
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что за последние шесть месяцев сотрудники ведомства предупредили три теракта и задержали четырех человек, причастных к их подготовке. Об этом он рассказал во время совещания руководителей правоохранительных органов в Офисе генерального прокурора Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
По словам Баканова, в апреле этого года СБУ обнаружила подрывника, который ранее заложил бомбу возле входа в торговый центр "Французский бульвар" в городе Харькове.
Также в июне задержали бывшего военного, который пытался заложить четыре мины на территории госпиталя в Северодонецке и на станции Рубежное, а в июле - военного "ЛНР", который собирался взорвать цистерны с аммиаком.
Как отметил глава СБУ, с начала этого года по материалам службы суды уже вынесли 28 приговоров за террористическую деятельность и 16 - за создание террористической группы или организации.
Кроме этого, в Грузию экстрадировали одного из главарей "ИД", которого ранее СБУ задержала в Киевской области.
"В целом за полгода запрещен въезд в Украину для 254 иностранцев, причастных к терроризму и экстремистских организаций", - рассказал Баканов и добавил, что с начала 2020 года СБУ разоблачила 51 преступную группировку и совместно с коллегами предупредила шесть заказных убийств.
Напомним, накануне в столице нашли мертвым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.