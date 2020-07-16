За последние полгода СБУ предупредила три теракта, - Баканов

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов ssu.gov.ua

Также задержали четырех человек, которые занимались подготовкой

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что за последние шесть месяцев сотрудники ведомства предупредили три теракта и задержали четырех человек, причастных к их подготовке. Об этом он рассказал во время совещания руководителей правоохранительных органов в Офисе генерального прокурора Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Баканова, в апреле этого года СБУ обнаружила подрывника, который ранее заложил бомбу возле входа в торговый центр "Французский бульвар" в городе Харькове.

Также в июне задержали бывшего военного, который пытался заложить четыре мины на территории госпиталя в Северодонецке и на станции Рубежное, а в июле - военного "ЛНР", который собирался взорвать цистерны с аммиаком.

Как отметил глава СБУ, с начала этого года по материалам службы суды уже вынесли 28 приговоров за террористическую деятельность и 16 - за создание террористической группы или организации.

Кроме этого, в Грузию экстрадировали одного из главарей "ИД", которого ранее СБУ задержала в Киевской области.

"В целом за полгода запрещен въезд в Украину для 254 иностранцев, причастных к терроризму и экстремистских организаций", - рассказал Баканов и добавил, что с начала 2020 года СБУ разоблачила 51 преступную группировку и совместно с коллегами предупредила шесть заказных убийств.

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Напомним, накануне в столице нашли мертвым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.