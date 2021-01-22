За неделю миссия ОБСЕ зафиксировала 27 нарушений "режима тишины" на Донбассе

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Больше всего нарушений было зафиксировано в Донецкой области

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с начала недели по настоящее время зафиксировала 27 нарушений "режима тишины" на Донбассе. Об этом свидетельствуют ежедневные отчеты, обнародованные на сайте миссии.

Так, больше всего нарушений пришлось на 18 января. В этот день СММ зафиксировала 18 обстрелов в Донецкой области и 1 нарушение режима прекращения огня в Луганской области.

На следующий день в Луганской области мониторы не услышали ни одного выстрела, а в Донецкой области только раз.

В то же время 20 января СММ зафиксировала 7 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.

При этом добавляется, что среди прочего огонь из стрелкового оружия открыли вблизи Талаковки. В СММ предполагают, что обстрел велся в направлении беспилотного летательного аппарата.

В Луганской области же в этот день было спокойно.

Данные за 21 января пока не поступали.

Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ зафиксировала в течение выходных 91 нарушение "режима тишины" на Донбассе.