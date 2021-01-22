live
Новости » События Читати новину українською

За неделю миссия ОБСЕ зафиксировала 27 нарушений "режима тишины" на Донбассе

Фото из открытых источников

Больше всего нарушений было зафиксировано в Донецкой области

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с начала недели по настоящее время зафиксировала 27 нарушений "режима тишины" на Донбассе. Об этом свидетельствуют ежедневные отчеты, обнародованные на сайте миссии.

Так, больше всего нарушений пришлось на 18 января. В этот день СММ зафиксировала 18 обстрелов в Донецкой области и 1 нарушение режима прекращения огня в Луганской области. 

На следующий день в Луганской области мониторы не услышали ни одного выстрела, а в Донецкой области только раз.

В то же время 20 января СММ зафиксировала 7 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.

При этом добавляется, что среди прочего огонь из стрелкового оружия открыли вблизи Талаковки. В СММ предполагают, что обстрел велся в направлении беспилотного летательного аппарата.

В Луганской области же в этот день было спокойно.

Данные за 21 января пока не поступали.

Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ зафиксировала в течение выходных 91 нарушение "режима тишины" на Донбассе.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Из-за непогоды в Киеве уже произошло почти 160 аварий на дорогах В Ровенской области легковушка влетела в отбойник, двое человек погибли На Буковине в результате столкновения двух авто четыре человека попали в больницу, среди них дети В Киеве нетрезвый водитель врезался в патрульных полицейских, есть пострадавшие
Loading...

программы канала ZIK

Николай Азаров | Ток-шоу
События на Майдане. Байден - президент США. Языковой закон. Декоммунизация | Мы все - украинцы | 21.01.21
Пожар в Харькове. Расследование дела | Внеочередное заседание правительства | 21.01.21
Олег Волошин | Обмен удерживаемыми. Победа Байдена | Мы все - украинцы | 21.01.20
Страшный пожар в Харькове. Инаугурация Байдена. Теракт в Багдаде | Детали дня | 21.01.21
Масштабный пожар в Харькове. Обмен удерживаемыми | Ток-шоу