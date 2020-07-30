За нападение на охранника синагоги в Мариуполе полиция разыскивает Юлия Цєзаря

Юлий Цезарь из Мариуполя Национальная полиция Украины

Его полное имя - Юлий-Галарьирогайлальирозр

Полиция Донетчины разыскивает за нападение на охранника синагоги в Мариуполе Юлия Цезаря. Об этом сообщает пресслужба полиции Донецкой области.

“Цєзарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич, 27.09.1991 года рождения, обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе. Злоумышленник скрывается от органов досудебного расследования”, – говорится в сообщении полиции.

Как сообщается, полиция устанавливает место нахождения злоумышленника, который, вероятно, совершил покушение из хулиганских побуждений.

“Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные. Использует одежду разного цвета. Последний раз мужчину видели 29.07.2020 года вблизи поселка Виноградное в Мариуполе. Он был одет в черные спортивные брюки и черную пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону с. Сопино с хозяйственной сумкой в клеточку. Особая примета: Волосы вибрите на висках”, – информируют правоохранители, добавив, что Цєзарь может иметь при себе нож.

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Ранее сообщалось, что в Мариуполе неизвестный мужчина с топором совершил нападение на синагогу и ранил охранника.