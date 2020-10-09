За минувшие сутки НВФ на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, - ООС

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Боевых потерь и ранений среди военных не зафиксировано

За минувшие сутки, 8 октября, представители незаконных вооруженных формирований на востоке Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе населенного пункта Пески противник открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытного осуществил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

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Поскольку провокации противника не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Как отмечается, с начала текущих суток, 9 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, накануне глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что миссия готова способствовать дальнейшей координации между сторонами конфликта на востоке Украины для достижения мирного урегулирования, однако "не может стать арбитром".