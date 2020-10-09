live
Новости » События Читати новину українською

За минувшие сутки НВФ на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, - ООС

Фото из открытых источников

Боевых потерь и ранений среди военных не зафиксировано

За минувшие сутки, 8 октября, представители незаконных вооруженных формирований на востоке Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС

Согласно сообщению, в районе населенного пункта Пески противник открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытного осуществил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

Новости по теме: Лучше договариваться в тишине: Сивохо выразил свою позицию относительно мирного плана по Донбассу

Поскольку провокации противника не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Как отмечается, с начала текущих суток, 9 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. 

Новости по теме: На Донбассе женщина с ребенком подорвались на мине, - отчет ОБСЕ

Напомним, накануне глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что миссия готова способствовать дальнейшей координации между сторонами конфликта на востоке Украины для достижения мирного урегулирования, однако "не может стать арбитром".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Соглашение между Украиной и Британией, исчезновение президента Кыргызстана и Нобелевская премия по литературе: Главное за 8 октября Результаты расшифровки бортописцев Ан-26, штраф Польши против "Газпрома" и Нобелевская премия по химии: Главное за 7 октября Саммит Украина-ЕС: Какими были ожидания и что получил Киев в итоге переговоров Выборы мэра Львова: Окончательный список кандидатов и их обещания
Loading...

программы канала ZIK

Технология
Андрей Пальчевский | Местные выборы-2020. Заявления Жвании |
Убыточность
Марина Ставнийчук | Ток-шоу
Искусственный дефицит бюджета? Предвыборные баталии. Произвол радикалов | Ток-шоу
Святослав Пискун | Ток-шоу