За минувшие сутки НВФ на Донбассе совершили обстрелы 11 раз, - ООС

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Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 15 декабря, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" больше всего обстрелов было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Здесь противник четыре раза открывал огонь в направлении украинских позиций из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. Вблизи Опросного и Водяного, в Приазовье, противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано два нарушения прекращения огня недалеко от населенного пункта Шумы. На этом направлении противник неоднократно использовал как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Огневые провокации НВФ не имели угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники ответный огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 16 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано Одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного НВФ вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

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Напомним, накануне Верховная Рада Украины поддержала продолжение закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на год.