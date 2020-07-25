За минувшие сутки НВФ на Донбассе девять раз обстреляли украинские позиции, без потерь, - ООС

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Противник продолжает использовать запрещенное Минскими договоренностями вооружение

За прошедшие сутки, 24 июля, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 9 раз нарушили режим прекращения огня, использовав при этом запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, пулеметы и стрелковое вооружение. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи Старогнатовки противник трижды применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

НВФ обстреляли позиции украинских защитников вблизи Гнутового, Лебединского, Пищевика и Широкиного, использовав гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", противник открывал огонь в сторону наших позиций из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия возле Новотошковского и Хутор Вольного.

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Напомним, недавно стало известно, что Украина приветствует прогресс в ТКГ по закреплению режима прекращения огня на Донбассе, однако обеспокоена тем, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованные 13 районов для разминирования.