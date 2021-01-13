За год СБУ обезвредила 81 организованную преступную группировку и разоблачила 536 коррупционных преступлений

В течение 2020 года Служба безопасности Украины разоблачила 81 организованную преступную группировку, из них – 17 ОПГ, в деятельности которых принимали участие должностные лица властных структур. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В целом эффективность противодействия угрозам нацбезопасности, связанных с организованной преступностью, повысилась почти в 2 раза. Ведь, например, в 2019 году СБУ обезвредила 47 таких ОПГ.

Чаще всего деятельность разоблаченных в 2020-м году группировок была связана с наркобизнесом (30 ОПГ) и корыстно-насильственными преступлениями (18 ОПГ). Например, среди наиболее резонансных дел-обезвреживание влиятельной ОПГ "Князя", которое занималось вымогательством и рейдерством на территории Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей. Также в прошлом году была заблокирована деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой присвоили более 250 миллионов долларов США инвесторов. Ее вкладчиками были более 600 тыс. человек.

Среди 17 разоблаченных ОПГ с участием должностных лиц: взяточничество при предоставлении землеустроительной документации на Луганщине при участии руководства территориального органа Госгеокадастра, присвоение служащими Минобороны 11 млн. грн бюджетных средств на строительстве казарм и тому подобное.

Еще 7 ОПГ были связаны с правоохранительной деятельностью и обороной, а 6 – с незаконной миграцией. Например, на Днепропетровщине сотрудники одного из отделений полиции в составе преступной организации искусственно наращивали показатели работы. Для этого – фальсифицировали уголовные дела и пытали подозреваемых, чтобы получить доказательства несуществующих преступлений.

В 2020 году за преступления, совершенные в организованных формах, по материалам спецслужбы осужден 31 человек.

Значительное внимание в течение года СБУ уделяла противодействию угрозам государственной безопасности, связанным с коррупцией. Службой безопасности выявлено 536 коррупционных преступлений: вымогательство и получение взяток, присвоение или растрата имущества, злоупотребление влиянием, властью или служебным положением и другие.

В отношении чиновников начато всего 90 уголовных производств. В частности, должностным лицам уровня категорий "А" и "Б" объявлено 64 подозрения в совершении преступлений. В то же время в 2019 году таких подозрений было объявлено 36.

Так, среди наиболее громких дел: разоблачение противоправных действий председателей Кировоградской ОГА и Черниговской РГА, заместителя председателя Закарпатского облсовета, двух руководителей областных управлений Государственной архитектурно-строительной инспекции, начальника одного из региональных управлений Держгеокадастру и ряда руководителей государственных предприятий и структурных подразделений правоохранительных органов. Все они касались вымогательства и получения взяток за различные виды преференций.

В целом по направлению борьбы с коррупцией и оргпреступностью по материалам СБУ в течение года было начато 1 218 досудебных расследований, в которых 1 763 лицам сообщено о подозрении. За этот период было осуждено 379 человек, а 41 представителю криминалитета запрещен въезд в Украину.

Напомним, оргпреступность является одной из угроз национальной безопасности, поскольку довольно часто используется иностранными спецслужбами в разведывательно-подрывной деятельности.