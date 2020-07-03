За 6 месяцев СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам террористов
Сейчас ведется экстрадиционная проверка 37 иностранных боевиков-террористов
С начала года Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В ведомстве рассказали, что сейчас продолжается экстрадиционная проверка 37 иностранных боевиков-террористов. Все они находились в международном розыске Интерпола и были задержаны на территории Украины. Подавляющее большинство задержанных являются гражданами Российской Федерации, другие – гражданами Таджикистана, Узбекистана, Египта, Ливана и Казахстана.
В частности, оперативники СБУ:
- Организовали экстрадицию в Грузию Аль Бара Шишани – одного из руководителей "ИГИЛ", которого ранее задержала СБУ;
- Приговорили к более чем 10 лет двух иностранцев, которые переправляли через Украину наемников для "ИГИЛ" и осуществляли финансирование терактов;
- Задержали трех членов террористических организаций, которые организовали в Украине этническую преступную группу, и одного гражданина РФ, который помогал "ИГИЛ" на территории Сирии;
- Заблокировали канал незаконного въезда в Украину иностранцев и прекратили деятельность преступной группы, причастной к их незаконной легализации;
- Изъяли 340 поддельных паспортов иностранцев, 5 единиц оружия и 156 боеприпасов к нему.
Напомним, в мае Служба безопасности Украины конвоювала и передала правоохранительным органам Грузии одного из членов террористической организации "Исламское государство".