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За 6 месяцев СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам террористов

Фото из открытых источников

Сейчас ведется экстрадиционная проверка 37 иностранных боевиков-террористов

С начала года Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве рассказали, что сейчас продолжается экстрадиционная проверка 37 иностранных боевиков-террористов. Все они находились в международном розыске Интерпола и были задержаны на территории Украины. Подавляющее большинство задержанных являются гражданами Российской Федерации, другие – гражданами Таджикистана, Узбекистана, Египта, Ливана и Казахстана.

Telegram-канал СБУ

В частности, оперативники СБУ:

  • Организовали экстрадицию в Грузию Аль Бара Шишани – одного из руководителей "ИГИЛ", которого ранее задержала СБУ;
  • Приговорили к более чем 10 лет двух иностранцев, которые переправляли через Украину наемников для "ИГИЛ" и осуществляли финансирование терактов;
  • Задержали трех членов террористических организаций, которые организовали в Украине этническую преступную группу, и одного гражданина РФ, который помогал "ИГИЛ" на территории Сирии;
  • Заблокировали канал незаконного въезда в Украину иностранцев и прекратили деятельность преступной группы, причастной к их незаконной легализации;
  • Изъяли 340 поддельных паспортов иностранцев, 5 единиц оружия и 156 боеприпасов к нему.

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Напомним, в мае Служба безопасности Украины конвоювала и передала правоохранительным органам Грузии одного из членов террористической организации "Исламское государство".

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