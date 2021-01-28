Януковичу сообщено о подозрении в госизмене за подписание "Харьковских соглашений" в пользу РФ

Виктор Янукович. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

В результате подписания "Харьковских соглашений" был увеличен личный состав войск и техники Вооруженных Сил РФ на территории Украины, что привело к аннексии Крыма

Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене согласно ч.1 ст. 111 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Согласно сообщению, бывший глава страны подозревается в том, что действуя по предварительному сговору с высшими должностными лицами Российской Федерации, в нарушение требований Конституции Украины и Закона Украины "О международных договорах Украины", в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, предоставил иностранному государству – Российской Федерации и ее представителю Дмитрию Медведеву – помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Следствием установлено, что подозреваемый 21 апреля 2010 года, находясь в городе Харькове, искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на суверенной территории Украины, под предлогом получения скидки на природный газ, подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Этим документом был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. При этом, Соглашение, а также заключенные контракты на ее выполнение между АО "НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", фактически не оказывали никакого снижения цены на природный газ.

Как отмечается, перед подписанием документов цена для Украины была дважды искусственно завышена Российской Федерацией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тысячу кубических метров для Украины составляла 179,5 долларов, тогда как на конец 2010 года – 352,33 доллара.

В результате подписания Януковичем так называемых "Харьковских соглашений" был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных Сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и, вообще, вывода, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова Крым и тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины.

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Напомним, ранее Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение ходатайства о избрание меры пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, которое было запланировано на 22 декабря 2020 года.

А 19 января 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей экс-главу страны Виктора Януковича.