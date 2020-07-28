Я доверял всем, кто там был: Милованов поделился своей гипотезой происхождения "пленок Гончарука"

Тимофей Милованов фото - из открытых источников

Экс-министр заверил, что до сих пор достоверно не знает, кто именно осуществлял запись

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предполагает, что "пленки Гончарука" были записаны на аппаратный телефон. А устройство для записи, по мнению Милованова, туда поместил тот, кто имел доступ к кабинету.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

Экс-министр отметил, что присутствовал на двух встречах, разговоры с которых впоследствии были опубликованы как "пленки Гончарука". Он добавил, что ему самому интересно, кто именно из присутствующих вел запись разговора.

"Мне интересно, потому что я доверял всем, кто там был. Я хочу знать. Возможно, кто-то знает, но я не знаю до сегодняшнего дня", – подчеркнул Тимофей Милованов.

Вместе с тем он добавил, что у него есть своя гипотеза относительно того, каким образом осуществлялась запись разговора.

"Я думаю, что оно было в телефоне, в аппарате, который стоял рядом. А кто туда поставил – это тот, кто имел доступ в помещение. Это моя гипотеза", – отметил экс-министр.

Он надеется, что расследование относительно пленок Гончарука будет публичным, что будут доказательства и доверие к результату.

"Потому что мы страна, которая не верит нашим политикам, чиновникам. Это больная страна. Нельзя строить общество, когда никто не доверяет власти. Поэтому прозрачность – это лекарство для доверия", – подчеркнул Милованов.

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Напомним, 15 января на YouTube-канале "Как обмануть президента" была опубликована аудиозапись с якобы разговором Гончарука с заместителем председателя Национального банка Украины Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровою о курсе доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

Первая часть аудио уже наделала много шума. В частности, человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит неоднозначные слова в адрес Владимира Зеленского. А именно, что у президента "примитивное понимание экономических процессов".

Кабмин даже было вынужден выпустить официальное заявление, в которой сообщил, что информация об отставке Гончарука, слухи о которой появились после публикации аудио, не соответствует действительности.

Впоследствии появилась вторая часть прослушки совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука, где он говорит, что у них "планов нет", власть обвинят в том, что она "ухандохала экономику". Упоминаются также долгожданные зимние премии, которые руководство страны как раз получило.

Сам Гончарук сделал заявление, акцентировав на том, что и у правительства, и у президента есть недоброжелатели.