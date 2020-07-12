Взрывчатку в автомобиль "Укрпочты" заложили заранее, - Офис генпрокурора
Злоумышленники заранее запланировали нападение и тщательно готовились к этому
Нападавшие на автомобиль "Укрпочты" тщательно готовились к преступлению и заложили взрывное устройство заранее. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.
Так, правоохранители задержали четырех подозреваемых в преступлении. По данным следствия, мужчины продумали совершение нападения заранее и подготовились к этому. В частности, на даче одного из них было обнаружено похищенное табельное оружие охранника и более 2 млн грн. Отмечается, что еще более 250 тыс грн отдал родственник подозреваемого. Следователи предположили, что это часть средств, присвоенных во время разбоя.
Недавно прокуратура Полтавской области взяла под стражу без права внесения залога трех мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на автомобиль и покушении на умышленное убийство. На такой же мере пресечения прокурор будет настаивать и для четвертого задержанного.
В частности, лицам инкриминировали разбойное нападение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, направленное на завладение имуществом в особо крупных размерах и покушение на умышленное убийство двух лиц из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 7 июля вблизи с. Тишки Лубенского района взорвали автомобиль "Укрпочты". В результате нападения двое человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, а с авто исчезли свыше 2,75 млн грн.