Взрывчатку в автомобиль "Укрпочты" заложили заранее, - Офис генпрокурора

Автомобиль "Укрпочты" Нацполиция

Злоумышленники заранее запланировали нападение и тщательно готовились к этому

Нападавшие на автомобиль "Укрпочты" тщательно готовились к преступлению и заложили взрывное устройство заранее. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

Так, правоохранители задержали четырех подозреваемых в преступлении. По данным следствия, мужчины продумали совершение нападения заранее и подготовились к этому. В частности, на даче одного из них было обнаружено похищенное табельное оружие охранника и более 2 млн грн. Отмечается, что еще более 250 тыс грн отдал родственник подозреваемого. Следователи предположили, что это часть средств, присвоенных во время разбоя.

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Недавно прокуратура Полтавской области взяла под стражу без права внесения залога трех мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на автомобиль и покушении на умышленное убийство. На такой же мере пресечения прокурор будет настаивать и для четвертого задержанного.

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В частности, лицам инкриминировали разбойное нападение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, направленное на завладение имуществом в особо крупных размерах и покушение на умышленное убийство двух лиц из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, 7 июля вблизи с. Тишки Лубенского района взорвали автомобиль "Укрпочты". В результате нападения двое человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, а с авто исчезли свыше 2,75 млн грн.