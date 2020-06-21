Взрыв в Киеве: Появились кадры первых минут после ЧП из середины разрушенного дома

Взрыв дома на столичных Позняках Фото из открытых источников

Видео обнародовал житель соседнего дома

Житель соседнего дома на проспекте Григоренка в Киеве показал, как здание, где прозвучали взрыв, выглядело изнутри в первые минуты после катастрофы. Об этом сообщает “5 канал”.

Отмечается, что житель дома, который расположен рядом со взорвавшимся домом на проспекте Григоренко, 41, поделился с журналистами видео изнутри многоэтажки.

На кадрах зафиксированы первые минуты после катастрофы.

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Напомним, недавно в Дарницком районе Киева произошел взрыв у дома и повлек частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.

По состоянию на 12:00 в разрушенном доме нашли тело одной погибшей особы, еще трех деблокировали.

Позже мэр города Виталий Кличко заявил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека , еще одного госпитализировали в столичную больницу скорой помощи. Взрыв произошел на 7 этаже. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек.

В настоящее время Национальная полиция Украины проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые в Киеве обслуживали дом, где произошел взрыв.