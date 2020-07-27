live
Новости » События Читати новину українською

Взрыв в доме на Подоле: В подъезде нашли следы самодельного взрывного устройства и записку

Взрыв в доме на Подоле Скриншот видео

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве

В жилом доме на Подоле в Киеве в 5 утра раздался взрыв. Взрывная волна выбила стекла в окнах и повредила мусоропровод. На месте происшествия правоохранители обнаружили следы от самодельного взрывного устройства и записку.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил корреспондент Денис Страдецкий.

Самодельное устройство было размещено на втором этаже в мусорной трубе, которую повредило силой взрыва. Рвануло настолько сильно, что стекла повылетали из окон на втором и третьем этажах, отметил корреспондент. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.

Новости по теме: Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице

Как добавил Денис Страдецкий, о том, какое именно это было взрывное устройство, правоохранители не сообщают. Также не раскрывают содержания записки, которую забрали для следственных действий. А вот жители дома общаться с журналистами отказываются – никто из них не открывает дверь.

Напомним, 27 июля на столичном Подоле прогремел взрыв на втором этаже жилого дома.

Недавно в столице закрыли станцию метро "Вокзальная", поскольку неподалеку обнаружили подозрительный чемодан.

Впоследствии возле Дворца "Украина" взорвался и загорелся автомобиль. От взрыва загорелось и соседнее авто.

Ранее сообщалось, что рядом со столичной станцией метро "Минская" произошел взрыв. За несколько часов до этого прохожие обнаружили подозрительный чемодан.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

На Донбассе НВФ 15 раз атаковали позиции ООС из гранатометов и минометов В ООС начали подготовку к всеобъемлющему прекращению огня За минувшие сутки НВФ на Донбассе девять раз обстреляли украинские позиции, без потерь, - ООС В Тернополе по неосторожности застрелился военный
Loading...

программы канала ZIK

Захват автобуса в Луцке. Нападение на депутатов | Ток-шоу
Ситуация в Луцке - теракт или спектакль? Преступники в законе | Инсайды недели с Влащенко | 24.07.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Михаил Погребинский | Ток-шоу
Волна минирований. Закон о языке. Искусство агитации | Ток-шоу
События в Луцке и Полтаве. Дорога к миру. Языковой вопрос | Ток-шоу