Взрыв в доме на Подоле: В подъезде нашли следы самодельного взрывного устройства и записку

Взрыв в доме на Подоле Скриншот видео

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве

В жилом доме на Подоле в Киеве в 5 утра раздался взрыв. Взрывная волна выбила стекла в окнах и повредила мусоропровод. На месте происшествия правоохранители обнаружили следы от самодельного взрывного устройства и записку.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил корреспондент Денис Страдецкий.

Самодельное устройство было размещено на втором этаже в мусорной трубе, которую повредило силой взрыва. Рвануло настолько сильно, что стекла повылетали из окон на втором и третьем этажах, отметил корреспондент. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.

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Как добавил Денис Страдецкий, о том, какое именно это было взрывное устройство, правоохранители не сообщают. Также не раскрывают содержания записки, которую забрали для следственных действий. А вот жители дома общаться с журналистами отказываются – никто из них не открывает дверь.

Напомним, 27 июля на столичном Подоле прогремел взрыв на втором этаже жилого дома.

Недавно в столице закрыли станцию метро "Вокзальная", поскольку неподалеку обнаружили подозрительный чемодан.

Впоследствии возле Дворца "Украина" взорвался и загорелся автомобиль. От взрыва загорелось и соседнее авто.

Ранее сообщалось, что рядом со столичной станцией метро "Минская" произошел взрыв. За несколько часов до этого прохожие обнаружили подозрительный чемодан.