Взрыв в центре Мадрида унес жизни по меньшей мере двух человек
Сообщается о шести пострадавших человек
В результате взрыва в центре испанской столицы Мадрида по меньшей мере два человека погибли. Об этом сообщили местные спасатели на странице в Twitter.
"Ситуация после взрыва на улице Толедо: 2 человека погибли, шестеро раненых. Один из них имеет травмы средней тяжести, а другого с серьезными ранениями госпитализировали в Ла-Пас", - говорится в сообщении.
По данным RTVE, сейчас полиция оцепила район и переселяет пожилых людей в соседнюю резиденцию. Местные бары предоставляют убежище людям, которые пострадали.
При этом добавляется, что взрыв произошел около 15 часов. Он задел фасад здания, расположенного на улице Калле де Толедо, 98 в районе Ла-Латина вблизи Пуэрто-де-Толедо и Иглесио-де-ла Голуб.
"За считанные секунды мы увидели, как с неба падал щебень и много дыма", - отметила очевидица событий.
Спасатели просят местных жителей временно освободить район и не препятствовать работе соответствующих служб для дальнейшей ликвидации аварии.
Ранее сообщалось, что в испанском Мадриде прогремел взрыв, в результате которого были повреждены три верхних этажа квартала. Предположительно, он произошел из-за утечки газа.