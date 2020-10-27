Взрыв танкера в Азовском море: Спасатели обнаружили останки моряков

Иллюстративное фото Flickr / Tfadam

Останки были переданы на генетическую экспертизу

Российские спасатели нашли останки членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов", который недавно взорвался в Азовском море. Об этом пишет Крым.Реалии.

"В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте следственный комитет России сообщили, что обнаружили останки членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов", который потерпел крушение в Азовском море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что останки были переданы на генетическую экспертизу для установления личностей погибших.

Вместе с тем на месте взрыва продолжает работать следственная группа, в составе которой следователи Краснодарского следственного отдела по транспорту и криминалистике.

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Напомним, 24 октября в акватории Азовского моря произошел взрыв на танкере под российским флагом. Отмечается, что бедствие потерпел нефтяной танкер "Генерал Ази Асланов". Как сообщают журналисты со ссылкой на Росморречфлот, десять человек удалось спасти, судьба еще троих неизвестна.