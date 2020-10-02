Взрыв на территории ВАКС: Полиция начала уголовное производство

Взрывотехники изъяли останки на месте происшествия

Правоохранители начали уголовное производство по факту взрыва на территории Высшего антикоррупционного суда Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Вчера, 1 октября, около 17 часов к столичной полиции поступило сообщение об обнаружении поврежденного стекла на втором этаже здания", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, при осмотре выяснила, что вблизи здания прогремел взрыв, в результате которого было повреждено стекло окна.

Кроме этого, взрывотехники изъяли останки для проведения экспертизы. Сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления и задержания лиц, причастных к этому событию.

Как отмечается, следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

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Напомним, ранее в Высшем антикоррупционном суде заявили, что на территории ВАКС в ночь на 1 октября произошел взрыв, в результате которого был поврежден фасад здания.