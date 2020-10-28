Взрыв на территории газоперерабатывающей станции под Харьковом: Первые подробности от полиции
Предварительно, в результате взрыва погибли два человека
В среду, 28 октября, в Харьковской области произошел взрыв на территории газоперерабатывающей станции, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Как отмечается, инцидент произошел примерно в 11:47 в Дергачевском районе области.
"Около 11:47 в службу "102" поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без дальнейшего возгорания. Задымление составило около 200 кв. метров", - отметили в полиции.
По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, девять получили различные травмы.
На место выехало руководство местной полиции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.
Напомним, взрыв на газораспределительной станции произошел в поселке Березовское на расстоянии 20 км от Харькова. По данным Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, пострадали по меньшей мере 10 человек.