Взрыв на территории газоперерабатывающей станции под Харьковом: Первые подробности от полиции

Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом Нацполіція

Предварительно, в результате взрыва погибли два человека

В среду, 28 октября, в Харьковской области произошел взрыв на территории газоперерабатывающей станции, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 11:47 в Дергачевском районе области.

"Около 11:47 в службу "102" поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без дальнейшего возгорания. Задымление составило около 200 кв. метров", - отметили в полиции.

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По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, девять получили различные травмы.

На место выехало руководство местной полиции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Напомним, взрыв на газораспределительной станции произошел в поселке Березовское на расстоянии 20 км от Харькова. По данным Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, пострадали по меньшей мере 10 человек.