Взрыв на предприятии в Волновахе: Двух человек госпитализировали

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Эксперты уже исследовали место взрыва и изъяли остатки неизвестного предмета

В Волновахе на территории предприятия произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

"Сегодня в 10:15 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории одного из предприятий на окраине города двое людей подорвались на неизвестном взрывном устройстве. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции", - говорится в сообщении.

Двух травмированных людей доставили в больницу.

Эксперты уже исследовали место взрыва и изъяли остатки неизвестного предмета. Продолжаются следственные действия.

Инцидент предварительно квалифицировали по части 2 статьи 15 и частью 2 статьи 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, недавно во Львовской области произошел взрыв в жилом доме, в результате чего мужчина получил травму и термические ожоги. Отмечается, что взрывом повреждены шиферное покрытие здания, личные вещи владельца и окна.