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Взрыв на Позняках: Один погибший, еще троих достали из-под завалов

Фото с места взрыва ГСЧС

Кроме этого, из пострадавшего дома эвакуировали более двух десятков человек

В результате взрыва в многоэтажке Киева погиб минимум один человек, а еще троих достали из-под завалов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

Как отмечается, взрыв в девятиэтажке прогремел в 10 утра воскресенья. По последним данным, в доме было разрушено пять этажей – четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой.

В результате этого под завалами оказались люди. По состоянию на 12:00 в разрушенном доме нашли тело одного погибшего человека, еще трех деблокировали. О состоянии здоровья этих людей не сообщается. 

Кроме этого, из здания спасатели эвакуировали 21 человека.

Сейчас на месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции. Привлечены 130 спасателей и 24 единицы техники, в том числе 1 кинологический расчет.

Напомним, в этот день в Дарницком районе Киева произошел взрыв в доме и повлек частичное разрушение нескольких этажей. По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.

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