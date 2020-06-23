Взрыв дома в Киеве: Под завалами нашли четвертую жертву

Эвакуация людей из здания МВД Украины

Следовательно, количество погибших возросло до 4

Под завалами дома на столичных Позняках, где прогремел взрыв 21 июня, нашли тело еще одного погибшего. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"Друзья! Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома на вул. Соломии Крушельницкой 1/5 тело еще одного погибшего, предварительно – мужского пола", - написал он.

Следовательно, количество жертв взрыва возросло до 4 человек. Кличко сообщил, что сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома.

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Напомним, 21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в доме, повлекший частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.

По состоянию на 12:00 в разрушенном доме нашли тело одной погибшей лица, еще трех деблокировали.

Позже мэр города Виталий Кличко заявил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, еще одну госпитализировали в столичную больницу скорой помощи. Взрыв произошел на 7 этаже. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек.

Почти сразу Национальная полиция Украины начала проводить неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые в Киеве обслуживали дом, где произошел взрыв.

Позже спасатели уточнили, что количество жертв возросло до трех человек.

Вечером в СМИ появилась информация, что причиной взрыва могла стать халатность работника газовой компании при замене счетчиков, которая осуществлялась незадолго до трагедии.