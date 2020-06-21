Взрыв дома в Киеве: Спасатели назвали количество погибших

Фото с места происшествия Информатор

По состоянию на 18:00 известно о двух погибших женщин

Спасатели официально подтверждают, что в результате взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве погибли две женщины. Об этом во время брифинга заявил пресофіцер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, передает РБК-Україна.

По его словам, по состоянию на 18:00 официальная информация о двух погибших от взрыва в доме на улице Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы.

"По Состоянию на 18 часов у нас уже двое погибших. Это женщина 1943 года рождения, которую нашли ранее, и еще одна особа женского пола. Сейчас выясняется, кто это и другие данные", - рассказал Хорунжий.

Представитель ГСЧС отметил, что второе тело нашли на шестом этаже поврежденной взрывом здания.

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Напомним, сегодня в Дарницком районе Киева произошел взрыв у дома и повлек частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.

По состоянию на 12:00 в разрушенном доме нашли тело одной погибшей лица, еще трех деблокировали.

Позже мэр города Виталий Кличко заявил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека , еще одну госпитализировали в столичную больницу скорой помощи. Взрыв произошел на 7 этаже. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек.

В настоящее время Национальная полиция Украины проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые в Киеве обслуживали дом, где произошел взрыв.