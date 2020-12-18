Выжигали водкой глаза и пытали раскаленным утюгом: В Ирпене банда напала на семью бизнесмена

Вчера злоумышленников задержали на территории города

В Киевской области задержали пятерых членов вооруженной группировки за бандитизм, разбой и незаконное завладение транспортными средствами в сочетании с насилием. Злоумышленники создали специальную группу и напали на семью бывшего бизнесмена. Об этом сообщила пресс-служба столичной областной прокуратуры.

Согласно сообщению, банда состояла из четверых жителей Ирпеня и ранее судимого уроженца Херсонской области.

Как отмечается, 30 ноября злоумышленники ворвались в частный дом и начали издеваться над хозяевами. Преступники выжигали женщине и дочери хозяина дома глаза водкой и заклеивали их скотчем, а бизнесмена и его 20-летнего сына пытали раскаленным утюгом, резали ножом пальцы и уши. Эти пытки длились около часа и закончились только после того, как бандиты получили все имеющиеся деньги и ювелирные изделия. После этого преступники завладели двумя автомобилями и скрылись с места совершения преступления.

Вчера, 17 декабря, злоумышленников задержали на территории Ирпеня. Во время проведения обысков по месту их жительства обнаружено и изъяты оружие, боеприпасы, средства конспирации - маскировочная одежда, балаклавы, рации, а также похищенное имущество потерпевших.

В настоящее время проверяется причастность этих лиц к аналогичным уголовным правонарушениям и решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Им инкриминируют бандитизм, разбой и незаконное завладение транспортными средствами в сочетании с насилием (ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 УК Украины).

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора совместно с Государственным бюро расследований завершил досудебное расследование в уголовном производстве в отношении пятерых сотрудников Кагарлыкского отделения полиции и передал дело в суд.