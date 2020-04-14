Выводы не заставят себя ждать: Зеленский отреагировал на пожар в Чернобыльской зоне

Президент Владимир Зеленский EPA-EFE

Глава государства вызывает для отчета руководителя ГСЧС Чечеткина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внимательно следит за ситуацией в Чернобыльской зоне. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Завтра заслушаю информацию от председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина относительно пожаров. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", - отметил глава государства.

Заметим, реакция президента на пожар в Чернобыльской зоне появилась на 10 день тушения возгорания, когда в СМИ заговорили, что огонь подходит к ЧАЭС.

Новости по теме: В Чернобыльской зоне несколько дней горит лес: Почему возник пожар и какую опасность он представляет

Напомним, ранее в МВД Украины успокоили - пожар, который вспыхнул в Чернобыльской зоне, не сможет достичь хранилищ с отработанным ядерным топливом.

В свою очередь в ГСЧС заявили, что ликвидировали возгорание на территории одного из трех горящих лесничеств. Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы.