Выплатили пенсии на день раньше: "Укрпочту" оштрафовали почти на 1,5 млн гривен

"Укрпочту" оштрафовали за преждевременную выплату пенсий Фото из открытых источников

Выплата состоялась ранее в связи с переносом выходных

Пенсионный фонд оштрафовал "Укрпочту" на 1,5 миллионов гривен за несвоевременную выплату пенсий в Тернопольской области. Об этом 22 декабря сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в Facebook.

"Пенсионный Фонд Украины наложил на предприятие штраф на почти 1,5 млн грн, за то, что мы на день раньше (из-за переноса выходных на День Независимости) выплатили пенсии в селах Тернопольской области", – написал Смелянский.

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По его словам, в решении говорится о том, что "Укрпочта" нарушила договор. В Пенсионном фонде эту информацию пока не комментировали.

Игорь Смелянский/Facebook

Игорь Смелянский/Facebook

Напомним, недавно Кабинет министров Украины одобрил решение, которым предусматривается упрощение процесса выплаты пенсий и денежной помощи, в результате чего деньги на счета получателей будет зачислять непосредственно Пенсионный фонд.