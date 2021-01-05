Выпили лишнего: В Киеве охранники стройплощадки устроили драку со смертельным исходом
Один из мужчин скончался в реанимации
В столице между двумя охранниками строительной площадки возник конфликт, переросший в драку со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Как отмечается, инцидент произошел во время дежурства на одной из строительных площадок между двумя охранниками 53-х и 55-ти лет. Мужчины пьянствовали. Впоследствии между ними завязался конфликт, в ходе которого старший ударил кухонным ножом в шею коллеге. Тот в ответ полез с кулаками.
В конце концов оба оказались в больнице. Старший скончался в реанимации. Его тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину смерти.
Младшему грозит уголовная ответственность. Сейчас правоохранители расследуют дело по ч. 1 ст. 124 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное в случае превышения пределов необходимой обороны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Кривом Роге задержали подозреваемого в двойном убийстве и ранении 8 человек. Человек верил в демонов и считал своей миссией принести Богу в жертву 15 человек.