Выпили лишнего: В Киеве охранники стройплощадки устроили драку со смертельным исходом

Один из охранников скончался, другой находится в реанимации Фото из открытых источников

Один из мужчин скончался в реанимации

В столице между двумя охранниками строительной площадки возник конфликт, переросший в драку со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как отмечается, инцидент произошел во время дежурства на одной из строительных площадок между двумя охранниками 53-х и 55-ти лет. Мужчины пьянствовали. Впоследствии между ними завязался конфликт, в ходе которого старший ударил кухонным ножом в шею коллеге. Тот в ответ полез с кулаками.

В конце концов оба оказались в больнице. Старший скончался в реанимации. Его тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину смерти.

Младшему грозит уголовная ответственность. Сейчас правоохранители расследуют дело по ч. 1 ст. 124 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное в случае превышения пределов необходимой обороны) Уголовного кодекса Украины.

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