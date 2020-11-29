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Выборы мэра в Черновцах: ОПОРА зафиксировала первые нарушения

В Черновцах задокументировали первые нарушения на выборах ГО "Опора"

На нескольких участках недостаточно ящиков и кабинок для голосования

В воскресенье, 29 ноября, в Черновцах проходит второй тур выборов городского головы Черновцов. Первые нарушения организации проведения голосования и работы избирательной комиссии зафиксировала общественная сеть ОПОРА.  

В частности, по состоянию на 9 утра на избирательном участке № 730470 члены участковой избирательной комиссии заполнили протокол подсчета голосов и вписали туда фамилии и подписи членов УИК. В связи с этим наблюдатели вызвали полицию. 

"В соответствии с ч. 1 ст. 251 Избирательного кодекса участковая избирательная комиссия на своем заседании составляет протокол о подсчете голосов избирателей на избирательном участке. Стоит отметить, что проведение голосования избирателей не является заседанием участковой избирательной комиссии (ч. 1 ст. 36 ВКУ)", - отметили в ОПОРЕ. 

Таким образом, за подписание протокола до окончательного его заполнения членам избирательной комиссии грозит лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

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Кроме того, в Черновцах на 16 участках обнаружили недостаточное количество урн и кабинок для голосования. Также на части участков нет пандусов, чем ограничиваются права людей с инвалидностью.

Напомним, накануне в Центральной избирательной комиссии сообщили, что проведение голосования во втором туре выборов городского головы в Черновцах под угрозой срыва из-за прекращения полномочий членов участковых избирательных комиссий. 

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