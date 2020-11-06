Вводя штрафы за неношение масок, государство должно обеспечить ими хотя бы пенсионеров, - Марчевский

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Украинские пенсионеры, получая 2 тысячи гривен, не могут позволить себе даже маску

Вводя штрафы за неношение медицинских масок во время карантина, власть страны должна была бы подумать о социально незащищенных слоях населения и обеспечить хотя бы их этими масками.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил руководитель молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

"Верховная Рада ввела штраф за неношение маски 255 гривен. Но мы все прекрасно знаем, что одноразовая медицинская маска стоит 8 гривен и хватает ее на 2 часа. Мы все также знаем примерный размер пенсии статистической бабушки – 2 тысячи гривен. Она может себе позволить менять маску каждые 2 часа, если идет на рынок, едет к внукам, детям, или же занимается какими-то своими делами? Нет, она не может себе это позволить. Мы это понимаем. Поэтому государство, которое вводит эту систему штрафов за отсутствие масок, видимо, должно обеспечить хотя бы наименее защищенные слои населения этими масками. Но государство не обеспечивает", - отметил политик.

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Более того, добавил Артем Марчевский, власти уменьшают финансирование на борьбу с коронавирусной инфекцией.

"То есть государство ничего не делает для того, чтобы нормализовать ситуацию с пандемией. К величайшему сожалению. Все эти адаптивные карантины, все возможные потенциальные локдауны, они бьют лишь по экономике, по отдельным ее отраслям. Зато они никоим образом не остановят распространение коронавируса", – прокомментировал руководитель молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

Напомним, со 2 ноября в Украине начало действовать новое разделение на карантинные зоны определенные Госкомиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В красную зону карантина попали населенные пункты почти из всех областей Украины, тогда как к оранжевой зоне относятся города и села абсолютно из всех регионов страны. Тем временем в желтую зону попали города Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка, Бериславский, Великолепетихский, Верхнерогачикский, Генический, Голопристанский, Ивановский, Каланчакский, Каховский, Новотроицкий, Олешковский и Чаплинский районы Херсонской области. Полный список распределения на карантинные зоны можно узнать здесь.

Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения заболеваемости коронавирусом COVID-19. В частности, он отметил, что Минздрав будет просить Кабинет министров усилить карантинные ограничения в стране.

Позже Максим Степанов рассказал, что во время "карантина выходного дня" ограничения будут более жесткими. На выходные предполагается закрытие развлекательных центров, театров, кинотеатров, фитнес-залов.