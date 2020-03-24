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ВСУ пригласили международную помощь против коронавирус, – НАТО

РБК-Украина

В частности, EADRCC попросил международных партнеров оказать помощь Минобороны Украины в поставках гуманитарной помощи

Вооруженные силы Украины запросили международную помощь в преодолении глобальной пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Североатлантического Альянса.

"23 марта Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC - Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre) получил запрос о международной помощи от Вооруженных сил Украины для ответа на глобальную пандемию коронавируса. С целью предотвращения распространения вируса в воинских подразделениях Вооруженных сил Украины, EADRCC попросил международных партнеров оказать помощь Министерству обороны Украины в поставках гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Венгрия продолжит блокировать заседание Совета Украина-НАТО.

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