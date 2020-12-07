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Встретили на улице и затащили в авто: На Закарпатье четверо иностранцев изнасиловали женщину

Подозреваемые в изнасиловании на Закарпатье

 Патрульная полиция

Полицейские задержали подозреваемых в нападении

В Закарпатской области четверо иностранных граждан изнасиловали женщину: злоумышленники встретили ее на улице затащили в автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Информацию об инциденте правоохранители получили 7 декабря в 6 утра. Сразу после этого они прибыли на место происшествия, где встретили заявительницу.

"Женщина сквозь слезы рассказала о страшном событии, которое час назад случилось с ней. По ее словам, четверо мужчин другой национальности схватили ее на улице и силой посадили в авто", - отметили в полиции. 

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Впоследствии злоумышленники привезли пострадавшую в свой дом, где и изнасиловали ее. Отмечается, что патрульные вызвали женщине скорую помощь. После этого полицейские подъехали к указанному потерпевшей дому, где обнаружили четырех предполагаемых виновников, на которых прямо указала заявительница.

По прибытии правоохранители провели осмотр двора дома и обнаружили там разорванную одежду женщины. В связи с этим подозреваемые были задержаны, а место происшествия поставлено под охрану. Сейчас работают следователи.

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Напомним, недавно случай изнасилования произошел в городе Конотоп Сумской области. Там ночью местный житель затащил 14-летнюю девушку к кладбищу и изнасиловал, после чего обокрал ее и скрылся с места происшествия. 

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