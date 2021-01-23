Встречался с Аксеновым и готовил "тарифный Майдан": СБУ задержала жителя Херсонской области

СБУ

По данным правоохранителей, мужчина работал на ФСБ РФ

Правоохранители задержали жителя Херсонской области, которого подозревают в работе на ФСБ РФ и получении задания способствовать распространению массовых протестов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в январе 2021 года мужчина через закрытый канал связи получил задание способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого "тарифного Майдана". Агент получил денежное вознаграждение, а целью таких акций была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в Украине. Мужчина уже организовывал ряд протестных мероприятий.

По словам правоохранителей, ранее фигурант осуществлял сбор информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере. Предполагалось, что это сформирует протестный потенциал, который распространится по всей стране.

Кроме того, в феврале прошлого года агент во временно оккупированном Крыму провел встречу с так называемым главой "Республики Крым" Сергеем Аксеновым. Тогда житель Херсонской области получил поручение инициировать сбор подписей среди населения региона по восстановлению водоснабжения на полуостров и развернуть соответствующую информационную кампанию. Также мужчина должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации некоторых украинских регионов.

Через несколько месяцев, в мае 2020 года, фигурант находился в неподконтрольном украинской власти Луганске, где был завербован представителем так называемой "МГБ ЛНР" и получил псевдоним "Джигурда".

Сейчас правоохранители ведут досудебное следствие по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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