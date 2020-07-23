Вспышка коронавируса: В Днепропетровской области заболели 15 священников

Только у одного из них на службе было более 2 тысяч человек

Общее количество заболевших возросло до 58 111 человек Фото из открытых источников

В Днепропетровской области зафиксировали 15 случаев заболевания Covid-19 среди священнослужителей. Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровского облсовета.

Отмечается, что вспышка произошла в 5 отделениях религиозной организации. Шестерых больных госпитализировали в больницу, а другие остаются на самоизоляции.

Кроме того, медики установили круг контактных лиц священников по месту проживания и месту проведения богослужений. В целом под контроль взяли 29 человек, среди которых у 6 подтвердили наличие коронавируса.

В настоящее время известно, что в регионе начали эпидемиологическое расследование. Медики предупреждают, что возможность дальнейшего распространения вспышки заболевания среди священнослужителей и прихожан не исключена, учитывая место проживания и службы больных. "Только по первому заболевшему во время богослужений в г. Днепр и г. Петропавловка за две недели могли участвовать более 2 тыс. человек", – резюмировали в областном лабораторном центре.

Новости по теме: Зеленский про вторую волну коронавируса: Надеемся она нас обойдет

Напомним, вчера, 22 июля, в Днепропетровской области обнаружили вспышку COVID-19 после празднования свадьбы со 150 гостями. По отношению к ресторану, в котором проходил праздник, уже открыли уголовное производство.