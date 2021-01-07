Вслед за Полтавой жители Харьковской области устроили бунт против повышения цен на газ. Видео

Фото из открытых источников

В четверг, 7 января, в городе Валки Харьковской области активисты перекрыли трассу Харьков-Киев. Они провели акцию протеста в связи с увеличением тарифов на газоснабжение в поддержку жителей Полтавской области, которые также тремя днями ранее перекрывали дорогу.

Объявление об акции протеста публикует Телеграм-канал "ХС.Харьков", передает "Страна".

Организатором этого движения выступил Алексей Прокопенко из Снежкова. Инициаторы акции сообщили, что проехать по трассе невозможно будет с 12:00 до 13:00.

Фото из открытых источников

Судя по видео, которое публикует "Главное" в своем Twitter, всего в акции приняли участие около человек. Протестующие были в масках, однако дистанции придерживались не все. На месте также находились правоохранители.