Вслед за Львовом Одесса закрывает все заведения кроме аптек и продуктовых магазинов

Также, отменяются все мероприятия

В Одессе с сегодняшнего дня приостанавливается работа всех объектов общего пользования кроме аптек и продуктовых магазинов. Об этом говорится в распоряжении мэра Одессы Геннадия Труханова.

"16 марта 2020 года с 00.00 временно остановить работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в г. Одессе, до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер", - отмечается в распоряжении.

Это касается всех культурных, развлекательных и спортивных заведений (кинотеатров, музеев, детских клубов, площадок, фитнес-клубов, бассейнов).

Отмечается, что временно не будут работать все магазины, кроме продуктовых и аптек. Ограничение также касается всех торгово-развлекательных центров, строительных рынков, заведений общественного питания, клубов, баров, дискотек.

Также на усмотрение и под личную ответственность руководителя ограничения могут применить в других заведений и учреждений.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 16 марта, в Львове закрываются все заведения общественного питания и торговли для предотвращения распространения коронавирус.

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