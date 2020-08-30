Всем задержанным по подозрению в нападении на пассажиров автобуса под Люботином избрали меру пресечения

Так, 16 фигурантам, избрали меру в виде содержания под стражей в течение 60 суток без права на залог

Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". Автобус был заблокирован и по нему был открыт огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Киевский районный суд Харькова поддержал ходатайство прокуратуры и избрал 16-ти лицам меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без права на внесение залога. Об этом сообщает корреспондент NewsOne.

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на этот инцидент. Он подчеркнул, что безнаказанность определенных лиц породила вседозволенность, и поэтому расследование по такого рода делам должно вестись быстро, а суд - быть беспристрастным.

"Мы десятилетиями слушали лозунг "Закон - один для всех". Но видим, к чему приводят пустые обещания! Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения в "лихие 90-е" с дерзкими разборками на улицах", - сказал Зеленский.